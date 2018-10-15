Житель Кемерова угнал и сжег УАЗ

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-15T13:11:00+03:00

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В Кемерове местный житель угнал УАЗ, чтобы покататься. После того, как автомобиль стал ему не нужным, кемеровчан угнал его в лес и сжег.

В отдел полиции «Южный» обратился местный житель, который заявил об угоне. Он сообщил, что неизвестный похитил его автомобиль УАЗ-2206, припаркованный во дворе многоэтажки. Сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей.

Полицейские нашли угнанный автомобиль в ближайшем лесу. Похититель бросил его здесь и поджег. Вскоре оперативникам удалось установить личность злоумышленника – им оказался ранее судимый местный житель, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Задержанный рассказал, что угнал авто, чтобы покататься. А затем доехал на нем до безлюдного места и поджег. Свои последние действия мужчина не объяснил.

В отношении кемеровчанина возбуждены уголовные дела за угон и умышленное уничтожение чужого имущества. На время следствия фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.