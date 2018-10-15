В Новокузнецке пятеро родственников наладили сбыт героина

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-15T13:33:42+03:00

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В Новокузнецке местная жительница организовала преступную группу по сбыту наркотиков. Участниками банды стали родственники новокузнечанки.

Следствие установило, что пятеро родственников входили в организованную группу по сбыту героина. Ее лидером была 34-летняя жительница Новокузнецка, которая контролировала всю схему сбыта наркотиков – от поставки до передачи доз покупателям.

Основным помощником новокузнечанки стал ее брат, который привлек к «семейному делу» жену и ее сестер. Каждый из них выполнял свои обязанности. В целом торговля велась на территории Центрального района города через сеть так называемых закладок.

Наркоторговцев задержали с поличным. В доме супружеской пары, входящей в состав ОПГ, оперативники обнаружили около 400 граммов героина.

- В ходе следствия были собраны доказательства того, что данная наркогруппировка являлась частью преступного сообщества, которое возглавлял муж организатора «родственной» ОПГ. Он же являлся поставщиком героина. В настоящее время уголовное дело в отношении драгдилера рассматривается в суде, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Также полицейские установили, что преступная группа «отмыла» более 8,5 миллиона рублей, полученных от сбыта героина. Суд признал пятерых участников ОПГ виновными и приговорил их к лишению свободы от 6 лет 6 месяцев до 11 лет 6 месяцев.

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На протяжении двух лет наркоторговцы приобретали в соседнем регионе партии «спайса» и «соли», затем перевозили в Новокузнецк и здесь, на съемных квартирах и в гаражах расфасовывали товар. После этого дозы раскладывались по закладкам, а клиенты переводили дилерам за них деньги. К слову, при обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли 1,5 кг синтетических наркотиков, средства связи, компьютеры и банковские карты. (подробности)