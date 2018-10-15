2018-10-15T13:33:42+03:00
Происшествия

В Новокузнецке пятеро родственников наладили сбыт героина

Преступная группа «отмыла» более 8,5 миллиона рублей, полученных от продажи наркотиков
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Новокузнецке местная жительница организовала преступную группу по сбыту наркотиков. Участниками банды стали родственники новокузнечанки.

Следствие установило, что пятеро родственников входили в организованную группу по сбыту героина. Ее лидером была 34-летняя жительница Новокузнецка, которая контролировала всю схему сбыта наркотиков – от поставки до передачи доз покупателям.

Основным помощником новокузнечанки стал ее брат, который привлек к «семейному делу» жену и ее сестер. Каждый из них выполнял свои обязанности. В целом торговля велась на территории Центрального района города через сеть так называемых закладок.

Наркоторговцев задержали с поличным. В доме супружеской пары, входящей в состав ОПГ, оперативники обнаружили около 400 граммов героина.

- В ходе следствия были собраны доказательства того, что данная наркогруппировка являлась частью преступного сообщества, которое возглавлял муж организатора «родственной» ОПГ. Он же являлся поставщиком героина. В настоящее время уголовное дело в отношении драгдилера рассматривается в суде, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Также полицейские установили, что преступная группа «отмыла» более 8,5 миллиона рублей, полученных от сбыта героина. Суд признал пятерых участников ОПГ виновными и приговорил их к лишению свободы от 6 лет 6 месяцев до 11 лет 6 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Троим наркоторговцам из Новокузнецка вынесли приговор

На протяжении двух лет наркоторговцы приобретали в соседнем регионе партии «спайса» и «соли», затем перевозили в Новокузнецк и здесь, на съемных квартирах и в гаражах расфасовывали товар. После этого дозы раскладывались по закладкам, а клиенты переводили дилерам за них деньги. К слову, при обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли 1,5 кг синтетических наркотиков, средства связи, компьютеры и банковские карты. (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчан испугало нависшее над бульваром Строителей огромное облако
В Новокузнецке пенсионерка отдала мошеннице крупную сумму денег
Житель Кемерова угнал и сжег УАЗ
В Кузбассе прошла экспедиция «Навстречу 300-летию Кузбасса»
На кемеровском стадионе «Химик» начали заливать лед
Житель Кузбасса четыре месяца избивал 16-летнюю любовницу
Навигатор подсказал: Житель Кемерова устроил ДТП на проспекте Химиков
В Кузбассе женщина из мести оклеветала своего любимого
В Кемерове 19-летняя девушка упала с шестого этажа после ссоры с возлюбленным
Сотрудников кемеровского аэропорта заставляли работать сверхурочно
В Кемерове спасатели вскрыли три квартиры с маленькими детьми
ВТБ улучшает условия по промо-вкладам
Водитель погиб: В Кузбассе иномарка влетела в стоящий на трассе экскаватор
В Мысках пьяный горожанин попал под поезд
В Кемерове пройдет ярмарка ко Дню работников сельского хозяйства
В Анжеро-Судженске рекламный баннер едва не упал на горожан
В Кемерове на дороге загорелся автомобиль
В Кемерове двух человек спасли из горящего дома
В Новокузнецке неизвестные забросали опасные бритвы в песочнице
В Новокузнецке пьяный мужчина упал с четвертого этажа
В Кузбассе прошли велопробеги, посвященные началу отсчета до 300-летия региона
Погода в Кемерове 15 октября: ночью снег, днем +7 градусов
В Новокузнецке загорелась квартира в пятиэтажке
Ночью в Гурьевске загорелся торговый павильон
В Кузбассе в ДТП на трассе погиб мужчина