В Новокузнецке пенсионерка отдала мошеннице крупную сумму денег

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-15T14:05:30+03:00

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В Новокузнецке местная жительница отдала мошеннице крупную сумму денег и золотые украшения. Незнакомка представилась племянницей пострадавшей новокузнечанки и выманила у той все сбережения.

В полицию обратилась 70-летняя горожанка, которая сообщила, что стала жертвой мошенницы. Женщина рассказала, что на улице Леонова к ней подошла незнакомка, которая обняла ее и представилась племянницей из другого города. Пожилая женщина поверила ей, так как ее родственники действительно проживают там.

Мошенница рассказала пенсионерке о своих финансовых проблемах. Она пояснила, что приехала к тетушке, чтобы занять у нее 300 тысяч рублей – на долги, накопленные по налогам. Новокузнечанка пояснила, что не имеет такой суммы денег, но может дать ей накопленные 120 тысяч рублей. Аферистка взяла деньги, а также попросила у пенсионерки золотые украшения – два кольца, цепочку с крестиком и серьги, которые были надеты на ней. Завладев чужими вещами, женщина скрылась.

После этого пенсионерка позвонила сыну и рассказала о случившемся. Мужчина убедил мать обратиться в полицию с заявлением. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД региона.

Мошенница объявлена в розыск. Приметы аферистки: на вид ей 30-35 лет, рост около 160 сантиметров, плотного телосложения, глаза большие темные, волосы темные. Женщина предпочитает пользоваться красной губной помадой. Также у нее на ушах большие серьги с камнем зеленого цвета, вокруг которого прозрачные камни. Была одета в белые брюки, темный плащ до колен и светлый шарф с розовым узором.

Полицейские просят всех, кто может помочь в установлении личности мошенницы, сообщить по телефону в Новокузнецке: 8-(3843)-37-34-42 или «02».