Кемеровчан испугало нависшее над бульваром Строителей огромное облако

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-15T14:44:14+03:00

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В Кемерове местных жителей напугало нависшее над бульваром Строителей огромное облако. Также кемеровчане почувствовали в этом районе города запах аммиака.

– Я ехал с работы и обратил внимание, что над бульваром повисло огромное облако. Над остальным городом небо чистое. К тому же мне показалось, что в воздухе пахнет аммиаком. Что там происходит? – позвонил в «Комсомольскую правду» обеспокоенный кемеровчанин Егор.

Мы обратились за комментарием в Кемеровский Гидрометцентр.

– Те анализы, которые были на семь утра и на час дня, не выявили никаких превышений в воздухе Кемерова. Тем более на улице ветерок. На бульваре вообще нет таких предприятий, который бы могли дать аммиачный запах, – отметила пресс-секреталь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Мы сами находимся на бульваре и ничего подобного не чувствовали. Сейчас я иду по проспекту Комсомольскому, запаха нет.

Собеседница издания отметила, что сегодня в 19.00 также будут взяты пробы воздуха, результаты которых станут известны завтра утром. «Комсомольская правда» сообщит о них дополнительно.

Кроме того, Наталья Полуэктова отметила, что сегодня над городом действительно нависли необычные облака – из-за холодных фронтов, которые проходят над регионом.