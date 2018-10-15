Экс-директор Новокузнецкого муниципального банка вновь предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 18:54 2018-10-15T18:54:14+03:00

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45-летний бывший директор ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» в скором времени вновь предстанет перед судом: следственные органы завершили расследование еще одного уголовного дела и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в сентябре 2013 года банк предоставил ООО «Калтанское» кредит на сумму 390 миллионов рублей, при этом кредит был обеспечен только личных обязательством директора предприятия. Предприятие вскоре вернуло 270 миллионов рублей, а директор банка, Александр Павлов, расторг договор поручительства. Оставшиеся 120 миллионов рублей так и не были взысканы с заемщика и поручителя. О столь большом убытке для банка стало известно в 2017 году во время проверки сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области – в то время Павлов уже проходил обвиняемым по уголовному делу о растрате трех миллиардов рублей сбережений вкладчиков банка – по этому уголовному делу Павлов был осужден на девять лет лишения свободы.

- В рамках расследования этого уголовного дела проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, результаты которой показали движение денежных средств со счетов «Новокузнецкого муниципального банка», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Проведен ряд почерковедческих экспертиз, по результатам которых установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы.

В скором времени Александр Павлов вновь предстанет перед судом.

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Что делать тем, у кого в Новокузнецком муниципальном банке имеются вклады и кредиты?

Сегодня тысячи новокузнечан обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг Новокузнецкого муниципального банка. Напомним: с середины декабря клиенты банка стали отмечать, что деньги, переведенные с одного счета на другой, могут «идти» несколько дней. Затем в магазинах и сторонних банкоматах перестали обслуживаться карты, выданные НМБ. В конце концов, было введено ограничение на выдачу средств – можно было получить максимум 5 000 рублей в одном банкомате. Тогда, в декабре, руководство НМБ и представитель Центрального банка РФ уверяли, что трудности – временные, не нужно создавать паники, а лучше спокойно встречать Новый год. (подробности)

Начался суд над директором «Новокузнецкого муниципального банка»

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