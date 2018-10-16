2018-10-16T03:07:53+03:00
Происшествия

В Кузбассе мужчина украл интернет-оборудование на 1 миллион рублей

От действий вора пострадали сотни жителей областного центра
Екатерина БОРМОТОВА
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Полиция пытается вернуть украденное оборудованиеПолиция пытается вернуть украденное оборудованиеФото: Яна ЛИСИНА
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В Кузбассе мужчина украл с чердаков многоквартирных домов дорогостоящее интернет-оборудование, оставив без Сети сотни жильцов. Вор нанес ущерб провайдерам на сумму порядка 1 миллиона рублей.

С августа по октябрь в полицию Кемерова поступили четыре заявления о кражах коммутаторов, которые обеспечивали интернет-соединением несколько много квартирных домов. Преступники взломали навесные замки с дверей чердаков и похитили дорогостоящее оборудование.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали похитителя. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Юрги, который признался в содеянном. Мужчина рассказал, что специально приезжал в областной центр, чтобы совершать кражи с дальнейшей продажей похищенного, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношение юргинца возбуждены четыре уголовных дела по статье «Кража». В настоящее время полицейские пытаются найти и вернуть проданное интернет-оборудование.

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