2018-10-16T03:48:30+03:00
Происшествия

Руководство кузбасского разреза скрыло 9 миллионов налогов

Расследуется уголовное дело
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе руководство одного из разрезов скрыло от государства 9 миллионов рублей, которые должны были пойти на уплату налогов. Вотношении руководителя угольного предприятия расследуется уголовное дело.

По версии следствия, кузбасский разрез накопил задолженность по налогам и сборам на сумму 9 миллионов рублей. Руководство предприятия, зная, что расходные операции на расчетных счетах приостановлены налоговой, попросило партнера перечислять денежные средства на счета контрагентов. Таким образом, с октября прошлого года по май нынешнего разрез скрыл порядка 9 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого в организация была изъята финансовая документация. В настоящее время руководство разреза возместило причиненный государству ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

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