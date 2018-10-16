В Кемерове на дорогах установили плавающие канализационные люки

СЕГОДНЯ 04:24 2018-10-16T04:25:17+03:00

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На дорогах Кемерова установили так называемые плавающие канализационные люки. Они позволят продлить срок службы асфальтного покрытия.

На магистралях с наиболее интенсивным движением подрядчики во время ремонта установили более 200 люков нового поколения, которые имеют особую конструкцию корпуса. Так, традиционные люки крепятся к бетонному кольцу и при движении дорожных одежд из-за температурных перепадов остаются неподвижными, что приводит к деформации асфальта в местах их соприкосновения.

Новые люки опираются на само полотно, а их конструкция позволяет двигаться вместе с ним – таким образом, не происходит деформация асфальтового покрытия вокруг люка. За эту конструкцию люки называют плавающими. Они способны выдержать нагрузку до 25 тонн, что позволяет устанавливать их на дорогах с интенсивным движением.

- В Кемерове люки нового поколения уже смонтированы на улицах Островского, Терешковой, Сибиряков-Гвардейцев, Базовой, проспектах Кузнецком, Ленинградском, Кузнецком мосту и других участках магистралей, - рассказали в администрации города.