2018-10-16T05:01:31+03:00
Общество

В Кузбассе планируют выращивать картофель для популярных чипсов

Опытные участки под посадку картофеля выделят уже в следующем году
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Алексей Харитонов Фото: Администрация Кемеровской областиАлексей Харитонов Фото: Администрация Кемеровской области
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В Кемеровской области планируют выращивать картофель для популярных чипсов. Заинтересованность в кузбасских землях выразила компания PepsiCo, переговоры с которой прошли в Москве во время выставки «Золотая осень».

Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов. По его информации, одно из сельхозпредприятий региона весной следующего года выделит опытные участки для выращивания картофеля «чипсовых» сортов.

«Предположительно, в пяти районах будут экспериментальные участки по 1 гектару каждый», - цитирует Харитонова ТАСС.

По данным информагентства, предположительно, будет выделено пять опытных участков в различных районах области, что позволит оценить пригодность выращенного картофеля для производства чипсов.

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