2018-10-16T05:33:40+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ выступил партнером Единого семинара 1-С в Кемерово

Банк УРАЛСИБ в Кемерово выступил партнером Единого семинара 1С для представителей малого бизнеса, который состоялся в кемеровском Технопарке
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: Банк УРАЛСИБФото: Банк УРАЛСИБ
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На Едином семинаре 1С освещались последние изменения в законодательстве в области бухгалтерского, налогового и кадрового учета. Сотрудники Банка УРАЛСИБ ознакомили предпринимателей с условиями кредитования бизнеса в Банке. Для участников мероприятия проводилась лотерея, победители которой получили от УРАЛСИБА сертификаты на бесплатное открытие и ведение расчетного счета в течение первых трех месяцев.

«Малый бизнес на протяжении многих лет является одним из приоритетных направлений работы Банка, - отметила Наталья Понамарева, директор по продажам малому бизнесу Кемеровской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ. - Мы с большим интересом относимся к подобным мероприятиям, в рамках которых можем рассказать предпринимателям о наших продуктах, акциях и спецпредложениях, а также получить обратную связь от представителей бизнеса».

Подробную информацию о программах Банка УРАЛСИБ для бизнеса, а также адреса отделений Банка можно узнать на сайте uralsib.ru и по телефону 8 800-700-77-16.

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