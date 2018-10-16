В Кузбассе УАЗ протаранил «Газель»

СЕГОДНЯ 05:54 2018-10-16T05:54:29+03:00

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В Киселевске на перекрестке грузовой УАЗ протаранил «Газель». Очевидцы опубликовали фотографии в места ДТП в соцсетях.

По словам очевидцев, авария произошла днем в понедельник на перекрестке улицы Гагарина рядом с сельхозмагазином. На опубликованных в соцсети фотографиях видно, что водитель грузового УАЗа врезался в борт попутной «Газели». Удар оказался достаточной сильным. У «буханки» оказалась вмята в салон правая часть кабины, треснуло лобовое стекло. Во время столкновения из кузова одного из автомобилей на дорогу высыпался картофель. На место аварии работали сотрудники ГИБДД. В областном управлении ГИБДД сообщили, что никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался.