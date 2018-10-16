В Кемерове включили новые светофоры

СЕГОДНЯ 06:21 2018-10-16T06:21:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове специалисты включили новые светофоры. В ближайшие дни они будут работать в режиме «желтый мигающий».

Так, вечером понедельника новый объект заработал на пересечении улицы Нахимова и 2-го переулка Жданова. Для того чтобы водители привыкли обращать внимание на электронного регулировщика на этом перекрестке, его включили в режиме «желтый мигающий». С четверга он заработает в обычном режиме.

Во вторник, 16 октября, в тестовом режиме заработает новый светофор на пересечении улиц 1-я Линия и 4-я Цветочная.

В администрации Кемерова уточнили, что в ближайшее время будут подключены оставшиеся электронные регулировщики на проспекте Ленинградском, перекрестках проспекта Комсомольского и улицы Марковцева, улиц 2-ой Камышинской, Камышинской, а также проспекта Советского и улицы Кирова.