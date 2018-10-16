Кузбасские художники разрабатывают символ празднования 300-летия региона

СЕГОДНЯ 06:47 2018-10-16T06:47:49+03:00

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Ведущие художники Кемеровской области подключились к разработке символа празднования 300-летия Кузбасса.

Среди тех, кто сегодня занимается разработкой символа - студенты и преподаватели Новокузнецкого областного колледжа искусств, Кемеровского областного художественного колледжа, Кемеровского института культуры и обучающиеся детских школ искусств Кузбасса. Все они готовы внести свой вклад в предстоящее празднование 300-летия Кузбасса и уже вовсю работают над креативными проектами символа праздника.

- Сегодня художники вступили в творческие состязания по созданию лучшей идеи символа в сфере изобразительного искусства, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

К слову, первые результаты работы творческих людей будут готовы уже через неделю. Что именно предложат кузбасские художники в качестве празднования 300-летия региона, узнаем через несколько дней!