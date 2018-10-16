В Кемерове здание районного суда оцепили из-за пакета с банками

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-16T06:50:43+03:00

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В Кемерове утром вторника оцепили здание районного суда на Кузбасской, 28а. Рядом со зданием обнаружили подозрительный пакет.

Инцидент произошел около 07.30 16 октября. Здесь был обнаружен пакет с неизвестным содержимым. Судебные приставы оцепили здание.

Как уточнили «Комсомольской правде» в суде, в пакете находились банки из-под краски, однако нигде поблизости ремонт не производился, что и вызвало подозрения.

- Прибывшие к месту оцепления сотрудники Росгвардии произвели осмотр содержимого пакета, по результатам осмотра ничего подозрительного обнаружено не было, - сообщили в суде.

В данный момент суд работает в обычном режиме.