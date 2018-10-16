2018-10-16T07:09:49+03:00
Общество

С жительницы Кузбасса взыскали 300 тысяч рублей за моральный вред

Женщина устроила ДТП с двумя пострадавшими
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В Кузбассе с виновницы ДТП взыскали почти 300 тысяч рублей за моральный вред пострадавшим. Женщина устроила аварию, в результате которой два человека получили травмы.

Как рассказали в областном управлении Службы судебных приставов, виновницей аварии стала жительница города Осинники. Она за рулем автомобиля врезалась в другую машину, в которой в результате аварии пострадали два человека. Суд постановил выплатить компенсацию морального вреда двум пострадавшим в размере 262 тысяч и 30 тысяч рублей.

Приставы арестовали счета должницы и наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем. Однако это не подействовало. Тогда было вынесено постановление об удержании средств с зарплаты женщины. Узнав об этом, женщина на следующий день погасила долг.

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