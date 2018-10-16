2018-10-16T07:41:10+03:00
Происшествия

В Кемерове ночью 28 спасателей тушили крупный пожар

В частном секторе горели дома, бани, веранды
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кемерове ночью загорелся частный дом, две бани, надворные постройки и гараж. Крупный пожар тушили 28 спасателей и семь пожарных машин.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, возгорание произошло на улице Якимова в Заводском районе города. Сообщение в противопожарную службу поступило в 03.42. На место выехали семь единиц техник и 28 спасателей.

– На момент прибытий первого подразделения горела крыша гаража, бани, дома и веранды открытым пламенем. Наблюдалась угроза соседним постройкам, – рассказали в МЧС.

В результате пожара на одном участке в доме обгорела стена внутри и снаружи, деревянная обрешетка крыши обгорела на всей площади, веранда и надворная постройка сгорели полностью. У второго дома обгорели стены бани на все площади и обрешетка крыши, обгорела обрешетка крыши гаража, сгорела веранда. Кроме того, на площади два «квадрата» обгорела деревянная обрешетка крыши дома.

Возгорание произошло, по предварительной оценке, из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Строения находились очень близко друг к другу, что позволило огню очень быстро перекинуться.

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