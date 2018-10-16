В кемеровской филармонии прошел фестиваль-конкурс «Покров день»

СЕГОДНЯ 08:01 2018-10-16T08:01:28+03:00

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В филармонии подвели итоги фестиваля-конкурса «Покров день», в котором участвовали дети в возрасте от 6 до 17 лет из разных уголков Кузбасса - Кемерова, Ленинск-Кузнецкого, Салаира, Прокопьевска, Инского, Киселевска, поселков Прокопьевского района.

Участники представили номера в номинациях «Вокал», «Театрализация», «Хоровое исполнение», а также конкурсные работы в номинациях «Рисунок» и «Изделие декоративно-прикладного искусства», которые были выставлены в филармонии и зале Епархиального управления. Ребята представили на суд зрителей разнообразные номера - казачий духовный романс, песни-молитвы, пасхальную сказку, инсценировки из Евангелия, рисунки, объемные работы в техниках оригами, квиллинга и многое другое.

Оценивали выступления и мастерство участников опытные мастера сцены, музыканты и преподаватели. Также они провели для ребят профессиональные мастер-классы по разным направлениям. Ребята узнали секреты хорового исполнения и тонкости выбора сценического репертуара, попробовали себя в росписи подносов и рисовании пейзажа мягкими материалами. Завершился конкурс-фестиваль гала-концертом, а победителям. Все победители фестиваля-конкурса были награждены ценными призами.