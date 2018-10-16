В Кемерове студентов научат запускать сердце

СЕГОДНЯ 08:22 2018-10-16T08:22:51+03:00

Обучение реанимации будет проходить в КемГМУ

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В Кемерове студентов обучат сердечно-легочной реанимации и использованию дефибриллятора. В Кузбассе стартовал проект «Запусти сердце».

Во вторник, 16 октября, специалисты Кемеровского государственного медицинского университета запустили образовательный проект для учащихся немедицинских вузов «Запусти сердце».

– В рамках обучения студенты овладеют техникой базовой сердечно-легочной реанимации, научатся безопасно использовать автоматический наружный дефибриллятор, а также освоят навыки первой помощи, – рассказали в Кузбасском кардиоцентре, который является партнером проекта.

Занятия будут проводиться под руководством опытных инструкторов, которые имеют сертификаты на уровне Европейского совета по реанимации.

Проект направлен на то, чтобы научить как можно больше молодых людей проводит реанимацию в случае остановки сердца.