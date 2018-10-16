Пропавшего бизнесмена из Красноярска нашли мертвым на лесной дороге в Кузбассе

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-16T08:35:00+03:00

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Пропавшего бизнесмена из Красноярска нашли мертвым на лесной дороге в Таштагольском районе. Константин Золотарев числился пропавшим без вести с начала сентября.

– Тело 31-летнего мужчины обнаружили в автомобиле Toyota Corolla на участке лесной дороги Таштагол – Усть-Кабырза в районе поселка Тугун, – сообщил «Комсомольской правде – Кемерово» осведомленный источник.

Собеседник издания добавил, что на теле мужчины не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Причину гибели красноярца установит экспертиза.

Напомним, Константин Золотарев 5 сентября уехал на своем автомобиле из ТК «Квант». Друзья предположили, что мужчина мог отправиться в Шерегеш. Когда бизнесмен перестал выходить на связь, его объявили в розыск.