В Кузбассе компания выплатила 2,5 миллиона рублей долга сотрудникам

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-16T08:45:08+03:00

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В Киселевске компания СибСтройСервис выплатила сотрудникам более 2,5 миллиона рублей задолженности по зарплате. Руководителя предприятия привлекли к ответственности.

Как рассказали в областной прокуратуре, на предприятии ООО «СибСтройСервис» зарплата сотрудникам выплачивалась хаотично и не в полном объеме. На момент прокурорской проверки долг перед 76 сотрудниками составил более 2,5 миллиона рублей. Также не выплачивалась денежная компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты.

После проверки прокуратуры два сотрудникам предприятия были к дисциплинарной ответственности. Руководителю строительной фирмы был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

«Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по выплате заработной платы работникам погашена в полном объеме», – отметили в прокуратуре.