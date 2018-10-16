Председателем Сибирского банка официально назначена Татьяна Галкина
Татьяна Галкина официально назначена председателем Сибирского банка ПАО Сбербанк.
Татьяна Галкина - выпускник Пермского государственного университета им.Горького, успешно завершила обучение по программе Корпоративного университета "Сбербанк 500" и London Business School.
В системе Сбербанка Татьяна Галкина работает уже более двадцати лет. За время работы в банке отвечала за разные направления бизнеса, что помогло ей получить богатый профессиональный опыт. Начав свою деятельность с позиции начальника подразделения, в различное время занимала должности заместителя председателя Западно-Уральского банка Сбербанка, управляющего Головным отделением Сбербанка по Пермскому краю, заместителя председателя - управляющего Кемеровским отделением, а с апреля 2018 года работала в должности заместителя председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк, курирующего корпоративный бизнес.
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