СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-16T09:42:10+03:00

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В Кузбассе хотят ввести налог для самозанятых граждан в рамках федерального эксперимента. Областные депутаты поддержали инициативы губернатора Кемеровской области.

– Депутаты областного Совета поддержали инициативу губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева о включении Кузбасса в список пилотных регионов, в которых будет внедрен специальный налоговый режим - так называемый «налог для самозанятых», – сообщили в СНДКО.

Сейчас в Госдуме рассматривает закон о проведении эксперимента, который подразумевает установление специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Москве, Московской области, Калужской области и в Республике Татарстан. В пилотных регионах предлагается установить специальный режим на 10 лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели ряд преимуществ. Взаимодействие с налоговой службой будет проходить через приложение «Мой налог». Не нужно будет сдавать налоговую отчетность и отдельно платить страховые взносы.

– Нам важно, чтобы Кузбасс стал пятым участником этого проекта. Ведь это еще один механизм, направленный на создание благоприятных налоговых условий ведения предпринимательской деятельности, – отметил председатель областного Совета Вячеслав Петров.