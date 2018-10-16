2018-10-16T11:12:37+03:00
Общество

Водители без документов управляли пассажирскими автобусами в Кемерове

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции провели сплошную проверку пассажирского транспорта
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Екатерина РОМАНОВА
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В областном центре Кемеровской области сотрудники ГИБДД провели очередную проверку, которая коснулась водителей пассажирского транспорта, в том числе и тех, чьи транзитные маршруты проходят через Кемерово.

Масштабный рейд прошел на выезде из Кемерова в сторону Мариинска. Его результаты оказались неутешительными: при проверке 26 транспортных средств было выявлено 21 нарушение. Так, восемь водителей нарушали режим труда и отдыха, двое управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО и путевого листа.

- При осмотре шести автобусов инспекторы выявили изменения в конструкции транспортных средств, которые не были согласованы с Госавтоинспекцией. Еще пятеро водителей управляли автобусами без пройденного технического осмотра и с нарушением установленных правил использования тахографа.- отметил заместитель начальника ОГИБДД города Кемерово Сергей Белов. - В отношении водителей составили административные материалы.

Еще одним результатом проверки стало выявление двух фактов незаконной деятельности. Как оказалось, один из водителей перевозил пассажиров из Красноярска в Новосибирск. При этом у него не оказалось лицензии на коммерческие перевозки.

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