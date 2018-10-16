В Кемерове мужчина до смерти избил мать бывшей
В обстоятельства преступления разбираются следователи
Мужчина был сильно пьян, когда бил женщинуФото: Кирилл ЧАЩИН
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Житель Кемерова до смерти избил мать бывшей сожительницы. Об этом рассказали в областном управлении Следственного комитета.
14 октября в микрорайоне Ягуновский пьяный мужчина пришел в дом бывшей сожительницы. Там у него произошел конфликт с матерью женщины. Во время ссоры кемеровчанин разозлился и сильно избил женщину. От полученных травм она скончалась.
Вот отношение горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».