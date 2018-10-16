В Кемерове мужчина до смерти избил мать бывшей

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-16T11:13:29+03:00

Мужчина был сильно пьян, когда бил женщину Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Житель Кемерова до смерти избил мать бывшей сожительницы. Об этом рассказали в областном управлении Следственного комитета.

14 октября в микрорайоне Ягуновский пьяный мужчина пришел в дом бывшей сожительницы. Там у него произошел конфликт с матерью женщины. Во время ссоры кемеровчанин разозлился и сильно избил женщину. От полученных травм она скончалась.

Вот отношение горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».