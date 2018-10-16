2018-10-16T11:13:29+03:00
Происшествия

В Кемерове мужчина до смерти избил мать бывшей

В обстоятельства преступления разбираются следователи
Кирилл ЧАЩИН
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Мужчина был сильно пьян, когда бил женщинуМужчина был сильно пьян, когда бил женщинуФото: Кирилл ЧАЩИН
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Житель Кемерова до смерти избил мать бывшей сожительницы. Об этом рассказали в областном управлении Следственного комитета.

14 октября в микрорайоне Ягуновский пьяный мужчина пришел в дом бывшей сожительницы. Там у него произошел конфликт с матерью женщины. Во время ссоры кемеровчанин разозлился и сильно избил женщину. От полученных травм она скончалась.

Вот отношение горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

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