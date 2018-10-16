2018-10-16T11:30:24+03:00
Общество

Мэрия Таштагольского района по суду переселит жильцов из аварийного дома

Новое жилье предоставят девяти жителям поселка Мундыбаш
Екатерина БОРМОТОВА
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В Таштагольском районе в переселение жильцов из аварийного дома вмешался суд. Он обязал местную мэрию предоставить квартиры девяти жителям поселка Мундыбаш.

В прокуратуру поступило коллективное обращение жителей дома по улице Вокзальной. Люди пожаловались, что их дом был признан аварийным еще в 2014 году и подлежал сносу. Администрация района признала его непригодным для проживания и пообещала, что переселит жильцом за пять лет. Однако люди расселены не были, сообщили в прокуратуре региона.

Из-за того, что проживание в аварийном доме представляет угрозу для жизни и здоровья, прокурор Таштагола обратился в суд, чтобы защитить права граждан. В сентябре этого года городской суд удовлетворил требования прокурора. Он обязал администрацию Таштагольского района предоставить жилые помещения девяти жителям аварийного дома. Причем они должны отвечать санитарным и техническим требованиям, а также быть не меньше ранее занимаемых. Решение суда не вступило в законную силу.

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