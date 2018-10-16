В Кузбассе полицейские накрыли подпольную пекарню

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-16T11:56:02+03:00

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В Кузбассе полицейские нагрянули в подпольную пекарню, где трудились нелегальные мигранты. Граждане из страны ближнего зарубежья пекли хлеб в условиях антисанитарии.

В селе Красное Ленинск-Кузнецкого района полицейские совместно с ФСБ выявили нелегальную пекарню. Цех поставлял продукцию в магазины, расположенные в разных городах области. В пекарне в антисанитарных условиях работали нелегальные мигранты.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

– Нарушители выпекали хлеб, будучи без перчаток и головных уборов, при этом у них отсутствовали медицинские книжки. Продукты питания они хранили прямо на грязном полу в помещении, где также содержались домашние животные, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Стражи порядка задержали 24 сотрудника пекарни. Все они оказались гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Вот отношение них был составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства. 12 человек суд уже решил депортировать из страны.