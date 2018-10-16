2018-10-16T12:03:37+03:00
Происшествия

Пьяный житель Прокопьевска врезался в дерево на угнанной иномарке

Мужчина сел за руль, не умея водить
Екатерина БОРМОТОВА
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В Прокопьевске местный житель угнал иномарку и врезался на ней в дерево. Мужчина пытался выдать себя за случайного прохожего, не причастного к ДТП, но ему не удалось обмануть полицейских.

Инцидент произошел около 04.50 15 октября. Двигаясь по проспекту Ленина, сотрудники ГИБДД заметили иномарку, которая врезалась в дерево. Рядом с машиной находился молодой человек – он пояснил, что проходил мимо и не видел обстоятельств аварии. При этом прокопчанин явно нервничал, из-за чего навлек на себя подозрения. Мужчину задержали до выяснения всех обстоятельств случившегося.

По номеру иномарки инспекторы установили владельца авто, который узнал задержанного – накануне мужчины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подрались. В ходе конфликта владелец иномарки потерял ключи от своего авто, а его оппонент их нашел и решил покататься. Примечательно, что у мужчины не было ни прав, ни опыта вождения.

– Двигаясь задним ходом, он помял задний бампер машины, а затем поехал вперед по пешеходной дорожке, не справился с управлением и врезался в дерево, – сообщили в ГУ МВД региона.

В отношении 23-летнего ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело.

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