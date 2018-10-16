Погода в Кемерове на 17 октября: местами дождь и мокрый снег

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-16T12:13:35+03:00

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в Кемерове и Кузбассе на 17 октября. Среда будет прохладной, местами ожидаются осадки.

Ночью в Кемерове будет 0, +2 градуса. Днем воздух прогреется до +7,+9. Ожидается юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, местами будут порывы до 10-15 метров в секунду. На небе в этот день прогнозируется переменная облачность, а ночью - незначительные осадки.

По области также ожидается переменная облачность, местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью отметка термометра опустится до 0, +5 градусов. Днем ожидается +5,+10 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 12 метров.

Синоптики предупреждают, что в большинстве районов сохраняется пожароопасность – от 2 до 4 класса.