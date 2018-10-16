2018-10-16T12:31:43+03:00
Общество

Мохноногий сыч на время поселился в кузбасском экоцентре

Маленький хищник с большим аппетитом сильно ослаблен
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: государственный природный заповедник "Кузнецкий Алатау"Фото: государственный природный заповедник "Кузнецкий Алатау"
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В экологическом центр «Кузнецкий Алатау» несколько дней назад прибыл новый постоялец – мохноногий сыч.

Пернатого хищника посреди автодороги обнаружил житель Мысков. Удивленный необычным поведением – птица не пыталась улететь – мужчина забрал сыча с проезжей части и привет в экоцентр. К счастью, травм и внешних повреждений у птицы обнаружены не было. Тем не менее, пернатый хищник был ослабленным и нуждался в уходе. Сейчас за маленьким птичкой с большим аппетитом ухаживают специалисты, и когда хищник окрепнет, его выпустят на волю.

К слову, мохноногий сыч совсем небольшой – всего 21-27 сантиметров. У него небольшое тельце, огромная голова и впечатляющий размах крыльев – до 50 сантиметров. Сыч охотится на мелких птичек и мышей, а атакуя, закрываю глаза – на случай, если жертва вздумает защищаться. Сейчас из-за деятельности человека сокращается природный корм этого хищника, так что он будет жить в экоцентре на усиленном питании до полного выздоровления.

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