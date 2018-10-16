Кемеровские поклонницы подарили Ани Лорак мед, чтобы не болеть

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-16T12:49:24+03:00

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Певица Ани Лорак приехала в Кемерово со своим новым шоу DIVA. Перед концертом ее встретили поклонницы с подарками: певице вручили мед, чтобы не болеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/673509" frameborder="0"></iframe> Кемеровские фанаты встречают Ани Лорак.

Звезда выступила в губернаторском центре спорта «Кузбасс» 15 октября. На следующий день на ее официальной странице в Instagram появился ролик с концерта с подписью «Спасибо за вашу любовь».

Также в соцсети было опубликовано видео от фанатов Лорак. На кадрах видно, что поклонницы встречают певицу у ГЦС «Кузбасс» и вручают ей цветы и подарки. В числе них «медик, чтоб не болеть». Девушки отметили, что все подарки сделаны в Сибири.

Певица как настоящая дива восторженно приняла дары кемеровчанок. «Вот вы выдумщицы!» - отметила она.