Кемеровские поклонницы подарили Ани Лорак мед, чтобы не болеть
Певица Ани Лорак приехала в Кемерово со своим новым шоу DIVA. Перед концертом ее встретили поклонницы с подарками: певице вручили мед, чтобы не болеть.
Кемеровские фанаты встречают Ани Лорак.
Звезда выступила в губернаторском центре спорта «Кузбасс» 15 октября. На следующий день на ее официальной странице в Instagram появился ролик с концерта с подписью «Спасибо за вашу любовь».
Также в соцсети было опубликовано видео от фанатов Лорак. На кадрах видно, что поклонницы встречают певицу у ГЦС «Кузбасс» и вручают ей цветы и подарки. В числе них «медик, чтоб не болеть». Девушки отметили, что все подарки сделаны в Сибири.
Певица как настоящая дива восторженно приняла дары кемеровчанок. «Вот вы выдумщицы!» - отметила она.