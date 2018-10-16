Кемеровчанин скончался после употребления алкоголя в лесочке

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-16T12:56:48+03:00

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33-летний житель областного центра предстанет перед судом за убийство своего собутыльника. Причиной жестокого поступка стали неосторожные слова погибшего.

В июне нынешнего года 33-летний кемеровчанин и его 43-летний приятель отправились в лесной массив, чтобы культурно отдохнуть на природе – не без алкоголя, разумеется. Во время импровизированного застолья мужчины немного повздорили, и старший товарищ бросил несколько неосторожных фраз в адрес младшего. Тот не смог простить оскорбление, так как ранее был судим, и тут же решил проучить обидчика. Сначала он ударил собутыльника руками, затем стал бить палкой.

После этого 33-летний кемеровчанин не бросил собутыльника в лесу, а вместе с ним дошел до остановки общественного транспорта и оставил его там. Прохожие обнаружили избитого мужчину и вызвали ему скорую помощь, однако спасти его не удалось. Вскоре 43-летний кемеровчанин скончался от полученных травм. Когда следователи стали опрашивать знакомых потерпевшего, невольный убийца во всем сам сознался. На время следствия он был заключен под стражу.

Как сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области, в скором времени мужчина предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.