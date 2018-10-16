2018-10-16T12:59:29+03:00
Происшествия

В Кузбассе продавец заменил смартфоны на пластилин

Менеджер похитил два телефона
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Прокопьевске 26-летний работник салона сотовой связи заменил смартфоны на пластилин. Молодой человек украл два телефона стоимостью 19 тысяч рублей.

В Прокопьевске в полицию обратился представитель салона сотовой связи и сообщил, что после во время внепланово ревизии в одном из магазинов пропала два сотовых телефона стоимостью 19 тысяч рублей. Оба гаджета пропали из закрытых витрин. Стражи порядка смогли найти подозреваемого, которым оказался 26-летний менеджеров магазина.

– Полицейские выяснили, что злоумышленник в конце рабочего дня забрал телефоны, а вместо них спрятал в пустые коробки цветной пластилин. Гаджеты работник офиса продал за 12 000 рублей, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит два года тюрьмы.

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