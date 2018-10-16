2018-10-16T14:42:10+03:00
Общество

В Белове 15-летняя школьница ушла гулять и пропала

Полицейские нашли ее со сверстниками
Кирилл ЧАЩИН
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В Белове 15-летния школьница ушла гулять с друзьями и пропала. После масштабных поисков девушку нашли в компании сверстников.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию позвонила местная жительница, которая не смогла найти свою дочь. 15-летняя девушка ушла гулять с друзьями, а вечером не вернулась домой. На телефон школьница не отвечала. Родные обзвонили знакомых и одноклассников дочери, дали объявление в социальных сетях, однако ребенка найти не удалось.

– На розыск школьницы был ориентирован весь личный состав беловской полиции. В результате поисковых мероприятий инспекторы ПДН обнаружили несовершеннолетнюю в компании сверстников, – рассказали в полиции.

Стражи порядка доставили девушку домой, а на ее мать составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Она должна будет заплатить 500 рублей.

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