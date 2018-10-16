Власти Кузбасса направят на безопасность детей 70 миллионов рублей
В 2019 году в Кузбассе будет направлено 70 миллионов рублей на безопасность детей в школах и детских садах. По сравнению с 2018 годом, сумма вырастет на 75 процентов.
«На обеспечение первоочередных мероприятий антитеррористической и пожарной безопасности для областных образовательных организаций в 2019 году предусмотрено 70 миллионов рублей», – цитирует ТАСС представителя департамента образования и науки Кемеровской области. В прошлом году на эти цели было заложено 40 миллионов.
Бюджетные деньги будут направлены на установку систем видеонаблюдения, модернизацию и ремонт пожарной сигнализации и систем оповещения, исправление нарушений пожарной безопасности.
По словам начальника департамента образования и науки Артура Чепкасова, чтобы технически обезопасить все образовательные учреждения области необходимо 560 миллионов рублей.