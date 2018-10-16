В Березовской горбольнице сменился главврач

СЕГОДНЯ 19:31 2018-10-16T19:32:19+03:00

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Главврачом Березовской горбольницы стал Анатолий Егоров, бывший главврач онкодиспансера, руководитель Кемеровского филиала Медицинского частного учреждения «Нефросовет». Власти поручили новому руководителю вывести больницу на самоокупаемость.

Как отметили замгубернатора Елена Малышева, решение о назначении нового главврача продиктовано тем, что больница является банкротом.

– Финансово-экономическая ситуация в учреждении просто катастрофическая. Выход из ситуации найти можно. Перед новым главврачем стоит задача вместе с коллективом вывести больницу из сложившейся ситуации, чтобы не допустить ее закрытия и ликвидации. Администрация области готова оказать помощь больнице в решении финансовых проблем в части погашения кредиторской задолженности. Однако, для этого необходим четкий бизнес-план по выводу учреждения на рентабельный уровень, — отметила Малышева.

По словам замгубернатора, главврачу придется сократить расходы больницы: пересмотреть штатную численность, сократить расходы на транспорт, оптимизировать использование площадей. Кроме того, лабораторная службы должна быть включена на в общую централизованную систему.

Напомним, что в понедельник стало известно о назначении нового руководителя ОАО «Кузбассфарма». Во вторник Елена Малышева представила нового руководителя Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра. Ранее в пяти больница региона сменились главврачи.