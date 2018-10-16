2018-10-16T19:32:19+03:00
Общество

В Березовской горбольнице сменился главврач

Новый руководитель должен вывести больницу из банкротства
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главврачом Березовской горбольницы стал Анатолий Егоров, бывший главврач онкодиспансера, руководитель Кемеровского филиала Медицинского частного учреждения «Нефросовет». Власти поручили новому руководителю вывести больницу на самоокупаемость.

Как отметили замгубернатора Елена Малышева, решение о назначении нового главврача продиктовано тем, что больница является банкротом.

– Финансово-экономическая ситуация в учреждении просто катастрофическая. Выход из ситуации найти можно. Перед новым главврачем стоит задача вместе с коллективом вывести больницу из сложившейся ситуации, чтобы не допустить ее закрытия и ликвидации. Администрация области готова оказать помощь больнице в решении финансовых проблем в части погашения кредиторской задолженности. Однако, для этого необходим четкий бизнес-план по выводу учреждения на рентабельный уровень, — отметила Малышева.

По словам замгубернатора, главврачу придется сократить расходы больницы: пересмотреть штатную численность, сократить расходы на транспорт, оптимизировать использование площадей. Кроме того, лабораторная службы должна быть включена на в общую централизованную систему.

Напомним, что в понедельник стало известно о назначении нового руководителя ОАО «Кузбассфарма». Во вторник Елена Малышева представила нового руководителя Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра. Ранее в пяти больница региона сменились главврачи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Кузбасса направят на безопасность детей 70 миллионов рублей
Военные рассказали о строительстве президентского кадетского училища в Кемерове
В Белове 15-летняя школьница ушла гулять и пропала
В кемеровской маршрутке прокатился средневековый рыцарь
В Кузбассе продавец заменил смартфоны на пластилин
Кемеровчанин скончался после употребления алкоголя в лесочке
Кемеровские поклонницы подарили Ани Лорак мед, чтобы не болеть
Мохноногий сыч на время поселился в кузбасском экоцентре
Погода в Кемерове на 17 октября: местами дождь и мокрый снег
Пьяный житель Прокопьевска врезался в дерево на угнанной иномарке
В Кузбассе полицейские накрыли подпольную пекарню
Мэрия Таштагольского района по суду переселит жильцов из аварийного дома
В Кемерове мужчина до смерти избил мать бывшей
Водители без документов управляли пассажирскими автобусами в Кемерове
В кемеровской «Центральной стройбазе» прошли обыски из-за «Зимней вишни»
В Кузбассе хотят ввести налог для самозанятых
Председателем Сибирского банка официально назначена Татьяна Галкина
В Кузбассе компания выплатила 2,5 миллиона рублей долга сотрудникам
Пропавшего бизнесмена из Красноярска нашли мертвым на лесной дороге в Кузбассе
В Кемерове студентов научат запускать сердце
В кемеровской филармонии прошел фестиваль-конкурс «Покров день»
В Кемерове ночью 28 спасателей тушили крупный пожар
С жительницы Кузбасса взыскали 300 тысяч рублей за моральный вред
В Кемерове здание районного суда оцепили из-за пакета с банками
Кузбасские художники разрабатывают символ празднования 300-летия региона