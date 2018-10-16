В Березовской горбольнице сменился главврач
Главврачом Березовской горбольницы стал Анатолий Егоров, бывший главврач онкодиспансера, руководитель Кемеровского филиала Медицинского частного учреждения «Нефросовет». Власти поручили новому руководителю вывести больницу на самоокупаемость.
Как отметили замгубернатора Елена Малышева, решение о назначении нового главврача продиктовано тем, что больница является банкротом.
– Финансово-экономическая ситуация в учреждении просто катастрофическая. Выход из ситуации найти можно. Перед новым главврачем стоит задача вместе с коллективом вывести больницу из сложившейся ситуации, чтобы не допустить ее закрытия и ликвидации. Администрация области готова оказать помощь больнице в решении финансовых проблем в части погашения кредиторской задолженности. Однако, для этого необходим четкий бизнес-план по выводу учреждения на рентабельный уровень, — отметила Малышева.
По словам замгубернатора, главврачу придется сократить расходы больницы: пересмотреть штатную численность, сократить расходы на транспорт, оптимизировать использование площадей. Кроме того, лабораторная службы должна быть включена на в общую централизованную систему.
Напомним, что в понедельник стало известно о назначении нового руководителя ОАО «Кузбассфарма». Во вторник Елена Малышева представила нового руководителя Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра. Ранее в пяти больница региона сменились главврачи.