В Кузбассе на трассе «Газель» врезалась в фуру и перевернулась

СЕГОДНЯ 20:06 2018-10-16T20:07:13+03:00

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На кузбасской трассе грузовая «Газель» врезалась в фуру. В результате ДТП пострадали два человека.

По словам пользователей соцсети, авария произошла во вторник около 11.30 на трассе Кемерово-Юрга после топкинского кольца. На опубликованных в сети фотографиях видно, что рядом с прицепом фуры на боку лежит разбитая «Газель». У грузовика сильно пострадала кабина, поврежден кузов, из которого выпал груз. Судя по фото, «Газель» по касательной врезалась в фуру.

По словам автомобилиста Александра Чиркова, ГАЗ ехал параллельно фуре, а затем в какой-то момент вильнул в сторону прицепа.

– Прям передо мной это столкновение было. У одного голова разбита, а у другого вроде перелом ноги. Оба живы, – рассказал Александр.