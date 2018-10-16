2018-10-16T20:07:13+03:00
Происшествия

В Кузбассе на трассе «Газель» врезалась в фуру и перевернулась

В сети появились фотографии с места
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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На кузбасской трассе грузовая «Газель» врезалась в фуру. В результате ДТП пострадали два человека.

По словам пользователей соцсети, авария произошла во вторник около 11.30 на трассе Кемерово-Юрга после топкинского кольца. На опубликованных в сети фотографиях видно, что рядом с прицепом фуры на боку лежит разбитая «Газель». У грузовика сильно пострадала кабина, поврежден кузов, из которого выпал груз. Судя по фото, «Газель» по касательной врезалась в фуру.

По словам автомобилиста Александра Чиркова, ГАЗ ехал параллельно фуре, а затем в какой-то момент вильнул в сторону прицепа.

– Прям передо мной это столкновение было. У одного голова разбита, а у другого вроде перелом ноги. Оба живы, – рассказал Александр.

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