2018-10-17T03:16:24+03:00
Происшествия

Тело убитой жительницы Кузбасса три года пролежало в колодце

Женщину забили до смерти ее знакомые
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемеровской области вынесен приговор двум жителям города Тайги, избившим до смерти женщину, тело которой они затем спрятали.

В один из сентябрьских вечеров 2014 года двое жителей Тайги – 23-х и 24-х лет – отправились в гости к родственнице. Они распивали спиртное, когдана огонек заглянули две местные жительницы. Они принесли с собой еще спиртного, так что застолье продолжилось. В какой-то момент 23-летний мужчина и 30-летняя гостя повздорили: женщина оскорбительно высказалась в адрес его матери. Мужчина схватил биту и, подойдя со спины, ударил знакомую по голове. Ослабев от удара, женщина, тем не менее, сумела добраться до соседней комнаты и сесть в кресло. Так-то ее и настиг оскорбленный мужчина. Он вновь и вновь бил ее битой, пока женщина не упала на пол. Тут в комнату зашел друг – и из солидарности с другом – также стал бить ее.

Потом оба мужчины вышли на улицу, а когда вернулись, обнаружили, что их знакомая умерла. Тогда они привязали к ее ногам мешок с цементом и скинули тело в заброшенный и затопленный канализационный колодец. Позже колодец они забросали ветками.

Лишь в 2017 году о преступлении стало известно. Останки извлекли из колодца, а для установления личности потребовались различные экспертизы. Нашлась и свидетельница случившегося, а один из убийц вскоре дал признательные показания.

- Приговором суда 24-летнему мужчине назначено наказание в виде – 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, 23-летнему – девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области.

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