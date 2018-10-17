СЕГОДНЯ 04:01 2018-10-17T04:01:52+03:00

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В Кузбассе два подростка обокрали 70-летнего пенсионера. Молодые люди забрались в дом и похитили 10 тысяч рублей.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, преступление совершили подростки 15 и 16 лет в Крапивинском районе. Молодые люди знали, где 70-летний пенсионер хранит деньги, также они знали, что вечером его нет дома. Подростки залезли к нему в дом и вытащили из тайника пять тысяч рублей. Часть украденного они пропили, а остальное разделили. Через несколько недель парни снова залезли в пенсионерку и украли еще пять тысяч. Когда пожилой мужчин проверил сбережения, от обнаружил пропажу 10 тысяч рублей и заявил в полицию.

–При этом пенсионер рассказал о подростке, который помогал ему по хозяйству и знал, где он хранит денежные средства. Молодой человек не стал отрицать свою причастность к краже, рассказал о подельнике, – рассказали в Следкоме.

Оба подростка оказались из благополучных семей. В отношении них возбуждено уголовное дело, также их поставили на профилактический учет.