Юные кемеровские футболисты завоевали «золото» в Турции

СЕГОДНЯ 05:19 2018-10-17T05:19:23+03:00

В турнире участвовали дети 6,7 и 9 лет

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Три команды юных кузбасских футболистов выступили на международном турнире в Турции. Команда девятилетних спортсменов завоевали «золото», ребята шести лет – «серебро».

С 6 по 14 октября Турции проходил финал Третьего Международного турнира сети футбольных школ Юниор. В нем участвовали команды со всей России, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, команды из академий ведущих турецких клубов Фенербахче и Бешикташа.

Кузбасс на турнире представили три команды спортсменов: сборная команда из Новокузнецка, Осинников, Калтана, Прокопьевска и Кемерова 2012 года рождения; сборная 2011 года рождения их Новокузнецка, Осинников, Прокопьевска и Кемерова; и команда кемеровчан 2009 года рождения.

Старшая команда из Кемерова после группового этапа обыграла команды из Бишкека, Ташкента, а также двух турецких академий. Затем спортсмены обыграли соперников из Санкт-Петербург, а в финале - из Казани, завоевав Золотой кубок.

Самые юные кузбасские футболисты смогли забрать Серебряный кубок. Ребята за все время обыграли три турецкие команды, Тюмень, Салават, сборную Урала, Ижевск. В финале со счетом 3:2 они одолели команду из Санкт-Петербурга.