В Кемерове перевернулась маршрутка с пассажирами

СЕГОДНЯ 05:29 2018-10-17T05:29:40+03:00

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В Кемерове маршрутное такси с пассажирами перевернулось на бок. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 17 октября.

Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что ПАЗ лежит на боку, рядом стоят люди. По информации очевидцев, в ДТП попала маршрутка №40, которая двигалась по Комсомольскому проспекту. Предварительно известно, что авария произошла из-за гололедицы.

На место выезжали сотрудники МЧС, которые заглушили двигатель транспортного средства. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД и правоохранительные органы. Официальных данных о пострадавших пока не сообщается.