СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-17T06:16:55+03:00

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В администрации Кемеровской области уволили начальников двух департаментов: лесного комплекса и департамента по охране объектов животного мир. Геннадий Липатов и Павел Степанов написали заявления по собственному желанию.

В среду, 17 октября, в администрации Кемеровской области сообщили об отставке начальника департамента лесного комплекса Геннадия Липатова. Сообщается, что он был уволен по собственной инициативе. Его обязанности с этого дня будет исполнять его первый заместитель Константин Николайченко.

Кроме того, с должности начальника департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области уволен Павел Степанов. Исполняющим обязанности начальника департамента с 17 октября назначен заместитель Степанова Аскар Алибаев – начальник отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

Оба уволенных руководителя были назначены на должности начальника департамента в 2011 году. Геннадий Липатов до назначения работал помощником Амана Тулеева, а до этого служил в правоохранительных органах. Павел Степанов также до назначения работал помощником губернатора. В 1990-е годы он служил в органах.