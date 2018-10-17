2018-10-17T06:14:05+03:00
Общество

Из Кемерова до Москвы запустят ежедневно по два вечерних рейса

Первые вылеты запланированы на 28 октября
Екатерина БОРМОТОВА
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Из Кемерова до Москвы запустят ежедневно по два вечерних рейсаИз Кемерова до Москвы запустят ежедневно по два вечерних рейсаФото: Илья ВЛАСОВ
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С 28 октября из Кемерова будут запущены по два вечерних рейса до Москвы ежедневно. Перелеты будут осуществлять авиакомпании «Аэрофлот» и «Северный ветер» (Nordwind).

В данный момент из аэропорта Алексей Леонов на регулярной основе отправляются три утренних авиарейса до Москвы. Их осуществляют компании «Аэрофлот», «Победа» и S7 Airlines. С инициативой ввода вечерних рейсов летом, будучи врио губернатора Кемеровской области, выступил Сергей Цивилев. Тогда было решено, что первые вечерние лайнеры из областного центра в Москву полетят уже осенью. Позже стала известна дата первого вылета.

По данным областного департамента транспорта и связи, с 28 октября авиакомпания «Аэрофлот» открывает ежедневные рейсы до Москвы с прибытием в аэропорт «Шереметьево». Время отправления – 20:55. Самолеты «Северного ветра» будут вылетать из кузбасской столицы в 21.35. В «Шереметьево» они будут прибывать в 22.10.

Также сейчас прорабатывается вопрос об открытии вечернего рейса до Москвы из аэропорта Новокузнецка.

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