Появилось видео с падающей на бок кемеровской маршруткой
В социальных сетях появилось видео с кемеровской маршруткой №40 до ее падения на бок. Предварительно установлено, что в результате аварии никто не пострадал.
Маршрутка дрифтует на дороге Кемерова.Автор: Денис Родин / "ВКонтакте"
ДТП произошло около 08.00 17 октября на пересечении улицы Марковцева и проспекта Комсомольского. На кадрах видно, как ПАЗ движется по проезжей части, а затем начинает поворачивать налево. Но завершить маневр удачно водителю не удается – транспортное средство начинает бросать из стороны в сторону по всей проезжей части. Маршрутка едва не врезалась во встречный автомобиль, который и записал ее «дрифт» на видеорегистратор.
Чтобы остановиться, водителю пассажирского автобуса пришлось съехать в кювет, где ПАЗ перевернулся на бок. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.