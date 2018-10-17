Появилось видео с падающей на бок кемеровской маршруткой

СЕГОДНЯ 06:47 2018-10-17T06:48:18+03:00

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В социальных сетях появилось видео с кемеровской маршруткой №40 до ее падения на бок. Предварительно установлено, что в результате аварии никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/673654" frameborder="0"></iframe> Маршрутка дрифтует на дороге Кемерова.Автор: Денис Родин / "ВКонтакте"

ДТП произошло около 08.00 17 октября на пересечении улицы Марковцева и проспекта Комсомольского. На кадрах видно, как ПАЗ движется по проезжей части, а затем начинает поворачивать налево. Но завершить маневр удачно водителю не удается – транспортное средство начинает бросать из стороны в сторону по всей проезжей части. Маршрутка едва не врезалась во встречный автомобиль, который и записал ее «дрифт» на видеорегистратор.

Чтобы остановиться, водителю пассажирского автобуса пришлось съехать в кювет, где ПАЗ перевернулся на бок. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.