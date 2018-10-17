2018-10-17T06:48:18+03:00
Происшествия

Появилось видео с падающей на бок кемеровской маршруткой

Авария произошла в результате заноса [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Скриншот: "ВКонтакте"Скриншот: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В социальных сетях появилось видео с кемеровской маршруткой №40 до ее падения на бок. Предварительно установлено, что в результате аварии никто не пострадал.

Маршрутка дрифтует на дороге Кемерова.Автор: Денис Родин / "ВКонтакте"

ДТП произошло около 08.00 17 октября на пересечении улицы Марковцева и проспекта Комсомольского. На кадрах видно, как ПАЗ движется по проезжей части, а затем начинает поворачивать налево. Но завершить маневр удачно водителю не удается – транспортное средство начинает бросать из стороны в сторону по всей проезжей части. Маршрутка едва не врезалась во встречный автомобиль, который и записал ее «дрифт» на видеорегистратор.

Чтобы остановиться, водителю пассажирского автобуса пришлось съехать в кювет, где ПАЗ перевернулся на бок. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ГИБДД Кузбасса рассказали подробности аварии с упавшей на бок маршруткой
14 спасателей тушили частную сауну в Новокузнецке
Из Кемерова до Москвы запустят ежедневно по два вечерних рейса
В администрации Кемеровской области уволили начальников двух департаментов
В Кемерове перевернулась маршрутка с пассажирами
Юные кемеровские футболисты завоевали «золото» в Турции
В Кузбассе два подростка обокрали 70-летнего пенсионера
Тело убитой жительницы Кузбасса три года пролежало в колодце
В Кузбассе на трассе «Газель» врезалась в фуру и перевернулась
В Березовской горбольнице сменился главврач
Власти Кузбасса направят на безопасность детей 70 миллионов рублей
Военные рассказали о строительстве президентского кадетского училища в Кемерове
В Белове 15-летняя школьница ушла гулять и пропала
В кемеровской маршрутке прокатился средневековый рыцарь
В Кузбассе продавец заменил смартфоны на пластилин