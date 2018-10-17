14 спасателей тушили частную сауну в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-17T07:01:56+03:00

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В ночь на 17 октября в Новокузнецке загорелась частная сауна, которая находится в одном здании с автомойкой. Огонь был ликвидирован силами 14 спасателей.

Сигнал о возгорании в сауне на улице Щорса поступил в оперативные службы в 01.35.

- На момент прибытия первого подразделения горело в сауне. В результате в парилке обгорел потолок, стены внутри на общей площади девять квадратных метров, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По данным ведомства, предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Происшествие было ликвидировано силами 14 сотрудников МЧС в 01.53.