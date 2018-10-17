2018-10-17T07:21:45+03:00
Происшествия

В ГИБДД Кузбасса рассказали подробности аварии с упавшей на бок маршруткой

Водитель не справился с управлением
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В ГИБДД Кемеровской области рассказали подробности аварии с перевернувшейся на бок маршруткой на дороге областного центра. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением.

- Водитель автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту №40 не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП никто не пострадал, - рассказали «Комсомольской правде» подробности аварии в региональной ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что на момент прибытия сотрудников Госавтоинспекции пассажиров на месте не было. Никто за медицинской помощью не обращался. Причины аварии будут установлены в ходе расследования по данному факту.

Напомним, что авария с перевернувшейся на бок маршруткой на проспекте Комсомольском произошла около восьми утра 17 октября. В сети появилось видео момента заноса транспортного средства, который привел к опрокидыванию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
14 спасателей тушили частную сауну в Новокузнецке
Появилось видео с падающей на бок кемеровской маршруткой
Из Кемерова до Москвы запустят ежедневно по два вечерних рейса
В администрации Кемеровской области уволили начальников двух департаментов
В Кемерове перевернулась маршрутка с пассажирами
Юные кемеровские футболисты завоевали «золото» в Турции
В Кузбассе два подростка обокрали 70-летнего пенсионера
Тело убитой жительницы Кузбасса три года пролежало в колодце
В Кузбассе на трассе «Газель» врезалась в фуру и перевернулась
В Березовской горбольнице сменился главврач
Власти Кузбасса направят на безопасность детей 70 миллионов рублей
Военные рассказали о строительстве президентского кадетского училища в Кемерове
В Белове 15-летняя школьница ушла гулять и пропала
В кемеровской маршрутке прокатился средневековый рыцарь
В Кузбассе продавец заменил смартфоны на пластилин