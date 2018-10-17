В ГИБДД Кузбасса рассказали подробности аварии с упавшей на бок маршруткой

СЕГОДНЯ 07:21 2018-10-17T07:21:45+03:00

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В ГИБДД Кемеровской области рассказали подробности аварии с перевернувшейся на бок маршруткой на дороге областного центра. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением.

- Водитель автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту №40 не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП никто не пострадал, - рассказали «Комсомольской правде» подробности аварии в региональной ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что на момент прибытия сотрудников Госавтоинспекции пассажиров на месте не было. Никто за медицинской помощью не обращался. Причины аварии будут установлены в ходе расследования по данному факту.

Напомним, что авария с перевернувшейся на бок маршруткой на проспекте Комсомольском произошла около восьми утра 17 октября. В сети появилось видео момента заноса транспортного средства, который привел к опрокидыванию.