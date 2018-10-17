2018-10-17T07:49:31+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина попал под электричку в Таштагольском районе

Мужчина отделался легким испугом
Екатерина БОРМОТОВА
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Сбитый электричкой мужчина не пострадалСбитый электричкой мужчина не пострадал
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В Таштагольском районе нетрезвый мужчина попал под электропоезд. Кузбассовец отделался легким испугом.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции «Малиновка». Электропоезд сообщением «Новокузнецк – Ахпун» сбил 51-летнего жителя поселка Кузедеево. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате наезда мужчина не пострадал и отказался от госпитализации, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник. По данным собеседника издания, сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Как сообщала «Комсомольская правда» двумя днями ранее, в Мысках под поезд попал нетрезвый 63-летний горожанин. Мужчину госпитализировали с различными травмами.

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