СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-17T08:34:01+03:00

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В Кемерове троллейбус сбил молодую девушку. Инцидент произошел на улице Терешковой днем 17 октября.

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Как сообщили очевидцы произошедшего, троллейбус, следующий по маршруту №3, сбил девушку вблизи остановки «Пищевой техникум».

Какие травмы в результате ДТП получила пешеход, не уточняется. Обстоятельства наезда на девушку сейчас устанавливают правоохранительные органы. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

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