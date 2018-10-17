2018-10-17T08:34:01+03:00
Происшествия

В Кемерове троллейбус сбил молодую девушку

В сети появились фотографии произошедшего
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове троллейбус сбил молодую девушку. Инцидент произошел на улице Терешковой днем 17 октября.

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Как сообщили очевидцы произошедшего, троллейбус, следующий по маршруту №3, сбил девушку вблизи остановки «Пищевой техникум».

Какие травмы в результате ДТП получила пешеход, не уточняется. Обстоятельства наезда на девушку сейчас устанавливают правоохранительные органы. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

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- Я увидела, что троллейбус заносит и поняла, что он меня сейчас ударит. Говорит пострадавшая Наталья Тарасова. - Попыталась отпрыгнуть, но не успела. Он меня ударил, я отлетела и стукнулась об остановку. (подробности)

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