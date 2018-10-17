Заместителя главы Кемерова оштрафовали за халатную работу

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-17T09:26:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове заместителя главы оштрафовали за халатное отношение к работе с обращениями граждан. Чиновник вместо того, чтобы разобраться с ситуацией заявителя, направил ему в ответ отписку.

В прокуратуру города обратился кемеровчанин с жалобой на работу сотрудников администрации областного центра. В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что в июне в администрацию Кемерова поступило обращение с просьбой провести муниципальный жилищный контроль и выездную проверку ремонта системы отопления в квартире. Кроме того, горожанин просил возбудить дело об административном правонарушении в отношении управляющей компании, которая нарушает правила содержания и ремонта жилых помещений.

Мэр города Илья Середюк поручил своему заму рассмотреть обращение, однако последний отнесся к истолнению указания ненадлежащим образом, а именно: «не разобрался с доводами заявителя и направил ему ответ, не содержавший сведений об основных доводах обращения. Кроме того, заявление не было направлено в компетентные органы для возбуждения дела об административном правонарушении», сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В связи с этим в отношении чиновника было возбуждено административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан. Мировой судья признал зама Середюка виновным и оштрафовал его на пять тысяч рублей.