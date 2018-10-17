2018-10-17T09:52:58+03:00
Происшествия

В Кузбассе за ночь сгорели ВАЗ и КамАЗ

К ликвидации происшествий привлекались 10 человек
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемеровской области в ночь на 17 октября произошли два автопожара. В регионе сгорели автомобили ВАЗ и КамАЗ.

В 00.35 в оперативные службы Полысаева поступил сигнал о возгорании частного автомобиля на улице Волжская.

- На момент прибытия первого подразделения горел моторный отсек автомобиля ВАЗ. В результате моторный отсек выгорел полностью, и оплавилась передняя панель, - сообщили в ГУ МЧС Кузбасса.

Причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Машину потушили пять сотрудников МЧС в 00.43.

Второй автопожар произошел на улице Антибесской в городе Мариинске. Здесь в 02.44 загорелся КамАЗ. На момент прибытия пожарных горела кабина грузовика. В результате пожара обгорела обшивка кабины, сгорели личные вещи и документы. Предварительная причина – неисправность электрооборудования транспортного средства.

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