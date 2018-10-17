2018-10-17T10:27:23+03:00
Общество

В Кемерове припаркованный на путях автомобиль парализовал движение трамваев

Инцидент произошел днем 17 октября около Знаменского собора [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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В Кемерове в среду было парализовано движение трамваев по улице Соборной. Автолюбитель припарковал свой автомобиль прямо на трамвайных путях.

В социальных сетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, что автомобиль преградил дорогу трамваям, едущим по Соборной со стороны Сибиряков-Гвардейцев. Заснявший происходящее очевидец сообщил, что это случилось недалеко от Знаменского собора.

Пользователи соцсетей предположили, что водитель автомобиля не поставил его на ручник, поэтому он съехал на трамвайные пути, но горожане опровергли эту теорию: мужчины пытались сдвинуть машину с места, но не смогли.

В Кемеровской электротранспортной компании сообщили, что простой трамваев составил несколько минут. Вскоре автомобилист вернулся и перепарковал машину.

В настоящее время трамваи ходят по данному участку в обе стороны.

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